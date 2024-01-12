Жителям Городского округа Пушкинский представили птицу года

Пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области отметила, что представитель семейства вьюрковых обладает компанейским нравом и приятным пением. Но красивая птичка стала символом года еще и потому, что, по данным орнитологов, к сожалению, численность чижей снижается. Специалисты призывают оказать ей внимание и заботу.

В Подмосковье чижей можно встретить не только в лесах, но и в черте города, они могут селиться в парках, особенно где есть ольха, ель и береза. Птицы, в частности, были замечены в Серпухове, Коломне, Городском округе Пушкинский и других муниципалитетах.

Как подчеркивает министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, поведение чижа очень непредсказуемо, поэтому, когда птицы гнездятся и выращивают потомство их очень важно не беспокоить.