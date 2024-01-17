Жителям Городского округа Пушкинский сообщили график диспансеризации: в субботу уже можно обращаться в поликлиники

В субботу, 20 января, в поликлиники Городского округа Пушкинский могут обращаться все жители, которые имеют право в этом году пройти медицинский осмотр в рамках диспансеризации.

К данным категориям людей относятся все те, кто старше 40 лет, а также граждане с 1985 года рождения и до 2006 года рождения с периодичностью в три года. Например, 1985, 1991, 1994 и т. д.

«Диспансеризацию и профосмотр в наших поликлиниках могут пройти те, кто прикреплен к одному из подразделений Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н.», — указано в сообщении пресс-службы Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н.

Чтобы пройти диспансеризацию необходимо быть прикрепленным к одной из поликлиник, иметь при себе паспорт, СНИЛС и страховой полис.

В сообщении пресс-службы Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. напоминают о сдаче анализов, поэтому призывают жителей приходить натощак. Время приема с 9:00 до 14:00. Указаны и адреса:

«В амбулаторно-поликлинических подразделениях Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. (поликлиниках № 1 (Пушкино), № 2 (Мамонтовка), № 3 (Лесной), № 4 (Клязьма), № 5 (Правдинский), № 6 (Софрино), № 7 (Софрино-1), № 8 (Ашукино), № 9 (Ивантеевка)», — проинформировали в пресс-службе.

В следующий раз такая возможность появится в феврале: в субботу, 10 февраля, а также через неделю в субботу, 24 февраля. Жители, которые не могут в нынешнем году пройти диспансеризацию, вправе воспользоваться профосмотром — ежегодное обследование сотрудников компаний и предприятий. Такие мер достаточно, чтобы на ранних стадиях выявить опасные заболевания.