Жителям городского округа Шаховская вручили сертификаты на переселение из аварийного жилья

Две семьи из городского округа Шаховская получили жилищные сертификаты на переселение из аварийного жилья, работы по их переселению пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Сертификаты получили семья Федоровых и семья Косых. Еще одной семье вместо аварийной выдадут новую квартиру, другой — частный дом. Напомним, что сертификат позволяет быстро переехать из аварийного жилья за счет государства в любой город Московской области.

«Субсидию можно потратить на приобретение жилья на вторичном рынке, в новостройке или на строительство дома», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.