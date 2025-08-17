Жителям Химок рассказали о битве при Нови
Фото: [Администрация г.о Химки]
Жителям Химок рассказали о ключевых этапах и значимости сражения 1799 года, в результате которого русско-австрийская армия под командованием Александра Суворова одержала победу над французскими войсками, сообщила администрация муниципалитета.
О битве при Нови жителям Химок рассказали в доме культуры «Контакт».
«Наша страна во все времена славилась своей сильной армией и великими полководцами, чьи победы меняли ход истории. Очень важно, что сегодня в ходе патриотических мероприятий мы говорим о таких людях. От Суворова и Кутузова до Жукова и Рокоссовского – их имена олицетворяют смелость, талант и верность Родине. Их военное мастерство и несгибаемый дух всегда были опорой страны и источником гордости для народа», – подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.
Историки считают, что битва при Нови — одно из самых трудных сражений Суворова. Об этом и многом другом рассказали гостям мероприятия. В частности, горожане проанализировали схему движения войск, разобрались в документальной хронике, рассмотрели портреты полководцев легендарного сражения.
