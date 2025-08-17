Жителям Химок рассказали о битве при Нови

«Наша страна во все времена славилась своей сильной армией и великими полководцами, чьи победы меняли ход истории. Очень важно, что сегодня в ходе патриотических мероприятий мы говорим о таких людях. От Суворова и Кутузова до Жукова и Рокоссовского – их имена олицетворяют смелость, талант и верность Родине. Их военное мастерство и несгибаемый дух всегда были опорой страны и источником гордости для народа», – подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.