Жителям и гостям Подмосковья рассказали, где можно познакомиться с альпака

Жители и гости Подмосковья могут познакомиться с альпака на ферме «Российские альпаки», расположенной в 41 километре от Москвы по Дмитровскому шоссе в сторону деревни Походкино. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что на ферме также обитают ламы, верблюды, козы и кролики. Узнать подробности можно на сайте.

«Развитие подобных ферм способствует развитию регионального туризма и обустройству сельских территорий. Сельский туризм создает новые рабочие места, способствует привлечению населения в сельскую местность и прививает вкус к здоровому образу жизни», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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