Жителям ЯНАО разрешат охоту на соболя и белку

В департаменте природных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили хорошую новость для охотников. О ней так же написало интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Так стало известно, что уже с воскресенья, пятнадцатого октября 2023 года, будет открыт сезон охоты на горностая, белку, соболя, и других животных. Добывать их разрешается ямальцам до конца февраля-месяца в 2024 году. Также сейчас в округе идет охота на зайцев, медведей, волков и т.д. К тому же, разрешается выходить на ондатру, лося и песца.

Однако, сначала нужно получить разрешение на добычу дичи. Подать заявление на выдачу можно либо через интернет (почта или сайт «Госуслуг»), либо же лично, придя в МФЦ.

Но и это еще не все. Также важно сообщить о результатах успешной охоты, чтобы можно было и дальше вести учет и мониторинг ресурсов.