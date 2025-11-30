Жителям Калуги приготовиться: грядет масштабное повышение платы за ЖКУ в 2026 году

С 1 октября 2026 года жители Калуги столкнутся со значительным увеличением платы за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующее решение было принято депутатами Городской думы на заседании в пятницу, 28 ноября, сообщает КП .

Повышение тарифов будет реализовано в два этапа. Первый этап начнется с 1 января 2026 года и продлится до конца сентября. В этот период плата за ЖКУ вырастет на 1,7%. Второй, более существенный этап, запланирован на последний квартал 2026 года. С 1 октября по 31 декабря тарифы будут увеличены сразу на 13%.

Общий прирост платежей за год превысит установленный федеральным правительством лимит в 9,7%. Власти региона воспользовались правом на отклонение от данного показателя. Обоснованием для резкого повышения во второй половине года названа необходимость финансирования масштабной замены изношенных коммунальных сетей города.

Ранее сообщалось, что платежи за коммунальные услуги в 2026 году вырастут в два этапа.