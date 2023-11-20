Жителям Камчатки пообещали шторм и волны десятиметровой высоты

Непогоду синоптики обещают на протяжении двух дней, сегодняшнего и завтрашнего.

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило об опасности всех обитателей прибрежной зоны в акватории Берингова моря и Тихого океана. Это ведомство также объявило штормовое предупреждение.

«Ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. Явление сохранится до середины дня 21 ноября», - сообщили его представители.

В районе поселков Апук и Корф, которые находятся на северо-восточном побережье полуострова, спасатели ожидают заметное размывание песчаных кос и затопление низменных участков суши. На западном побережье также будут происходить схожие явления.