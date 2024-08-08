Жителям Коломны провели газ в максимально короткие сроки

Они стали абонентами Мособлгаза всего за три недели, что можно назвать абсолютным рекордом. Семью с подключением газа по программе социальной газификации поздравил директор филиала «Юго-Восток» Андрей Королев.

Завольские долгое время мечтали постоянно проживать в доме, расположенном в микрорайоне Подлипки. В этом году их желание, наконец, осуществится. Проблема с установкой газового отопления и налаживанием горячего водоснабжения была решена менее, чем за месяц.

Анна Завольская при подаче заявки на газификацию получила предложение от куратора филиала об ускоренном варианте подключения. Коломчанка ожидала, что за это придется серьезно доплатить. Но к ее большому удивлению, стоимость договора не изменилась. Как выяснилось, от семьи требовалось лишь оперативно подготовить жилье к газификации и своевременно оплачивать выполненные работы.

Важно отметить, что в филиале «Юго-Восток» ускоренное подключение к газу доступно для жителей, чьи дома и земельные участки расположены в населенных пунктах с действующей системой газоснабжения.

Кроме того, расстояние от распределительного газопровода на улице до земельного участка заявителя не должно превышать 30 метров. Также важно, чтобы на пути не было никаких препятствий (к примеру, автомобильные дороги, водные объекты, лесные массивы, железнодорожные пути и прочие преграды).

Важным условием ускоренного подключения является готовность заявителя к газификации. Потребитель должен иметь все необходимое оборудование, а также налаженные системы дымоотведения и вентиляции в доме.

Для оформления заявки на подключение в рамках программы социальной газификации (догазификации) жители могут воспользоваться Личным кабинетом на портале Мособлгаза.

К слову, прокладка газопровода до границ земельного участка заявителя осуществляется бесплатно. Подробную информацию о данной программе и ее условиях можно узнать на официальном сайте.