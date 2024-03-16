Жителям Красногорска рассказали, как проходит голосование в округе

В городском округе Красногорск продолжается голосование на выборах президента России. В этот важный день в избирательные участки приходят креативные граждане, депутаты, целые семьи и родные бойцов СВО. Всего в Красногорске работают 126 постоянных УИК.

Некоторые красногорцы не только приходят оставить свой голос, но и поднять настроение сотрудникам участков и посетителям. Так, в УИКе на улице Пионерской заметили куклу Красногорушку. Местная Масленица проголосовала одной из первых. Сказочный персонаж ждет жителей и гостей округа 17 марта на праздничных мероприятиях «Заходите на блины» в 12.00, которые проведут в парках.

Пришли оставить свой голос в школе №12 энергичные участники клуба «Активное долголетие». Отметился в избирательном участке и член мотоклуба «Ночные Волки» Свен Марко Марио Кун. Мужчина впервые голосует: он получил гражданство РФ в 2023 году, хотя в стране работает и живет больше 20 лет. Шестнадцать из них Свен провел именно в Красногорске.

Матери участников СВО Люция Ронда и Надежда Кутолина также поучаствовали в судьбе своей Родины. Они приходили на избирательные участки лично. Отметим, что красногорцы приходят и целыми семьями. Запомнилась многим пара, которая недавно отпраздновала 55-летие совместной жизни. Семья Милюковых Николая Ивановича и Лидии Николаевны голосовали в школе №12. Замечена среди избирателей также мама пятерых детей Гульшат Суворова.

На выборах президента России проголосовал депутат Московской областной Думы Роман Володин. Он пришел сделать свой выбор в гимназию №2.

«Приятные впечатления. Все очень достойно организовано. Для меня это всегда - праздничный день. Но в момент, когда мы подходим - чувствуется ответственность. Как мы видим - у каждого кандидата своя программа. Но вопрос в доверии: сможет ли этот кандидат реализовать свою программу?», - поделился своими впечатлениями Роман Александрович.

Был на выборах и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов. Он проголосовал в Нахабинской школе.

Депутат Совета депутатов, руководитель местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Никита Махнач и молодогвардейцы заботятся о легитимности, организации и прозрачности выборов, а также принимают участие в избирательном процессе.

Замечены были в УИК представители Красногорского духовенства. Среди них руководитель Юридической службы Московской митрополии, настоятель Никольского собора города Красногорск иерей Василий Лосев, а также помощник настоятеля Никольского собора Григорьев Павел.

Напомним, что голосовать можно на дому и в дистанционном формате. В первом случае составляется заявка на Госуслугах или подается заявление в участковой избирательной комиссии. Во втором случае достаточно иметь компьютер, смартфон или планшет. Удобный дистанционный формат выбирают муниципальные депутаты, члены общественной организации ветеранов «Боевое братство», а также мотоциклисты клуба «Градус».

Известно, что на дому проголосовал 93-летний житель Нахабино Василий Музалевский. К нему пришли члены участковой избирательной комиссии и помогли проголосовать в удобном формате.

По всем вопросам о голосовании на выборах президента РФ можно узнать по телефону «горячей линии» территориальной избирательной комиссии Красногорска: 8(495)562-4010. Также действует телефон справочной ЦИК РФ: 8 (800) 200-00-20.

Найти нужный избирательный участок можно на официальном сайте (http://www.cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/) ЦИК, либо в личном кабинете «Госуслуг» (https://gosuslugi.ru/?ysclid=ltsgwgldl9570754613) в разделе «Мои выборы».

Сами УИК в округе работают с 8:00 до 20:00 с 15 по 17 марта.