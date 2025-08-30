Жителям Курской области, находящимся в Подмосковье, напомнили о возможности голосования на выборах губернатора

Жители Курской области, которые находятся в Подмосковье, смогут принять участие в досрочном голосовании на выборах губернатора Курской области. Для этого в Подмосковье организовали несколько экстерриториальных участков.

Голосование с использованием дополнительной формы голосования пройдет 6 сентября 2025 года в четырех округах Подмосковья — в Люберцах, Пушкино, Ступино и Коломне.

Участок в Люберцах будет открыт с 10:00 до 12:00 на Пионерской улице, 19 в поселке Малаховка (Гимназия № 46).

В Пушкинском округе отдать свой голос можно будет на участке, открытом на базе детского лагеря «Дружба» по адресу: п. Зеленый городок, тер. Зеленый городок, д. 1, стр. 31. Участок будет работать с 14:00 до 17:00.

В Ступино участок откроют в санатории по адресу: деревня Соколова Пустынь, Сосновый бор, к. 10. Избирателей ждут с 10:00 до 15:00.

В Коломне организовали участок на улице Тимохина, 14 в поселке Непецино. Он будет работать с 11:00 до 14:00.