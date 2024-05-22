Жителям Московской области напомнили о возможности оформить льготную путевку в детский лагерь онлайн

Жители Подмосковья могут оформить льготную путевку в детский лагерь онлайн. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что дети из малообеспеченных или многодетных семей, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, сироты и представители других льготных категорий могут получить бесплатную путевку в лагерь один раз в год. Воспользоваться услугой «Отдых детей в каникулярное время» можно на региональном портале госуслуг в разделе «Соцподдержка» — «Организация отдыха», также путевку можно оформить с помощью мобильного приложения «Добродел».

«С начала года более 15 тысяч заявок на путевки в детские лагеря оформили подмосковные льготники», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.