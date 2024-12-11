Жителям Московской области рассказали, как безопасно строить дома с эскроу-счетами

Жителям Московской области рассказали, как безопасно строить частные дома с эскроу-счетами. Федеральный закон о распространении механизма счетов эскроу на строительство индивидуальных домов по договорам подряда вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Эскроу-счет — это специальный банковский счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом (заказчиков и подрядчиком). Получить деньги с такого счета подрядчик сможет только после завершения стройки и регистрации права собственности на жилой дом. Строительство объекта он ведет на собственные или заемные средства.

Понятный механизм взаимодействия между гражданами, подрядчиками и банками повысит прозрачность частного домостроения. Деньги граждан будут защищены, подрядчики смогут планировать развитие бизнеса благодаря банковскому финансированию. А банки смогут предоставлять кредитные средства по приемлемым ставкам за счет более качественного управления кредитным риском.

Новый закон дает дополнительные гарантии сохранности средств заказчика. Также законом страхуются средства покупателя в случае банкротства банка. Компенсировать риски будет Агентство по страхованию вкладов. Для этого средства, размещенные на счетах эскроу, страхуются на сумму до 10 миллионов рублей.

Цифровой базой для реализации механизма счетов эскроу в ИЖС выступит портал строим.дом.рф, где все участники строительства индивидуального жилого дома могут взаимодействовать в онлайн-формате. На платформе представлены проекты жилых домов, строительство которых возможно

с применением безопасного счета эскроу.