Жителям Московской области рассказали, в каких случаях ребенку нужен психолог

Ребенку необходима психологическая помощь, если в его семье есть ссоры или непонимание. Об этом рассказали специалисты семейного центра «Ступинский», передает Минсоцразвития Московской области.

Кроме того, психолог может помочь в случаях, если у ребенка начался период подросткового бунта, есть асоциальное поведение, неврозы, нарушения сна и аппетита, агрессивность, непринятие в группе сверстников, проблемы в общении, детские комплексы, фобии и страхи, низкая самооценка, и вредные привычки. В сообщении центра также добавили, что психолог может вести работу в трех направлениях — непосредственно с детьми, с родителями (опекунами) и с персоналом учреждения.

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