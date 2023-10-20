Жителям Москвы и Подмосковья пока не стоит ждать установления снежного покрова

Климатические характеристики за последние тридцать лет показывают, что установление снежного покрова сместилось по времени к концу ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Слова синоптика приводит «Интерфакс» .

По этой причине, отметил метеоролог, жителям столичного региона пока не стоит ждать снега и устойчивого снежного покрова. Вильфанд уточнил, что до первого постоянного снежного покрова в Москве и Подмосковье еще остается больше месяца.

«В Москве и Московской области <…> он (снежный покров. — прим. ред.) обычно устанавливается с 26 по 28 ноября», — сказал синоптик.

При этом он отметил, что бывают редкие случаи, когда в первых числах ноября устанавливается ранний снежный покров, однако он не позволит кататься на лыжах, играть в снежки и лепить из снега какие-либо фигуры.

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