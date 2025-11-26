Жителям Москвы и Подмосковья рассказали, как в регионе помогают трудоустроиться инвалидам

В Отделении Соцфонда по Москве и Московской области рассказали, как в регионе помогают трудоустроиться гражданам с инвалидностью. По словам заместителя управляющего отделением Алексея Путина, с 2025 года работодателям столичного региона выделяются субсидии на возмещение затрат по созданию и оборудованию рабочих мест для инвалидов первой и второй групп, ветеранов боевых действий.

«Это может быть закупка основного и вспомогательного оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели. Также возмещаются расходы на монтаж, установку и обустройство рабочего места на дому, если такая форма работы закреплена в трудовом договоре», – рассказал Путин.

Он отметил, что размер выплаты зависит от суммы затрат, понесенных работодателем, но не более 200 тыс. руб. на одно рабочее место. При этом необходимо, чтобы инвалид был устроен по трудовому договору не менее чем на девять месяцев.

