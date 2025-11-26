Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о льготах семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью

«Такому ребенку полагаются все те же выплаты, что и взрослому с инвалидностью. При этом семьи могут рассчитывать и на другие меры поддержки от государства. К примеру, родители, у которых есть сертификат на материнский капитал, могут использовать его для социальной адаптации и реабилитации детей с инвалидностью», - сказал Путин.

Он отметил, что в 2025 году начали действовать изменения, согласно которым, трудоспособные граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы могут оформить ежемесячное пособие. Его размер составляет 10 950 руб. В 2025 году такие выплаты получают более 58,9 тыс. жителей столичного региона.

Путин подчеркнул, что уход за ребенком с инвалидностью засчитывается в страховой стаж ухаживающему и увеличивает его индивидуальные пенсионные коэффициенты. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и 1 год стажа. Кроме того, один из родителей инвалида с детства имеет право на досрочный выход на пенсию, если воспитывал ребенка до 8 лет. Мать может досрочно выйти на пенсию, если у нее как минимум 15 лет страхового стажа и 30 ИПК, отец – в 55 лет, если у него не менее 20 лет страхового стажа и 30 ИПК.

Помимо этого, оказывается поддержка родителям, которые воспитывают ребенка-инвалида и при этом работают полный рабочий день. При условии работы по трудовому договору можно ежемесячно получать четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня. Их могут оформить как мать, так и отец — таким образом, можно получить 48 таких дней. Выходные можно брать ежемесячно или копить их в течение года и оформить мини-отпуск (максимум на 24 дня). В этом году отделение Соцфонда оплатило таким родителям более 129 тыс. дополнительных выходных.

