Жителям напомнили о специфике организации труда на предприятиях с особыми режимами рабочего времени

В Государственной инспекции труда в Подмосковье напомнили жителям об особенностях организации труда и отдыха на предприятиях с особыми режимами рабочего времени.

Особый режим рабочего времени устанавливают для тех сотрудников, чья деятельность связана с повышенной опасностью для жизни и здоровья, или осуществляется в удаленной местности и на территориях с особенностями климата.

Сокращенную продолжительность рабочего времени устанавливают не более 36 часов в неделю для работников, условия труда которых относятся к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным.

Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя. Также установить сокращенную продолжительность рабочего времени могут женщины, работающие в сельской местности.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда которых отнесены к вредным или опасным. Минимальная продолжительность такого отпуска составляет 7 календарных дней.

Помимо ежегодных основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков лица, работающие в районах Крайнего Севера или в местностях, приравненным к ним, могут получить дополнительные оплачиваемые отпуска.