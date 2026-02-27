Жителям Нового Пушкино рассказали, как сменить управляющую компанию

В микрорайоне Новое Пушкино 26 февраля заместитель главы Городского округа Пушкинский Людмила Конопатченкова, уполномоченный главы Нина Ушакова, депутат Мособлдумы Михаил Ждан и представители коммунальных служб встретились с активными жителями, чтобы обсудить неудовлетворительную работу управляющей компании.

Как выяснилось в ходе разговора, организация практически самоустранилась от выполнения своих прямых обязанностей. По словам жителей, УК игнорирует обращения граждан и не проводит элементарную уборку территории. Такое положение дел создает социальное напряжение, и решать накопившиеся проблемы вместо ответственных лиц из УК приходится администрации и депутатам.

Михаил Ждан в качестве одного из первоочередных шагов предложил организовать совместный инспекционный выезд. В нем примут участие специалисты в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, которые на месте оценят масштаб проблем и помогут наметить пути их решения.

Представители власти разъяснили гражданам, что их полномочия ограничены. Они могут лишь рекомендовать и консультировать. Согласно законодательству, инициатива по смене управляющей компании или изменению формата взаимодействия с ней должна исходить непосредственно от собственников жилья. Жителям микрорайона предстоит решить, готовы ли они к активным действиям по защите своих прав.