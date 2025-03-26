Жителям Новых Химок рассказали о работе выездной администрации

В среду, 2 апреля, в Новых Химках начнет работу выездная администрация, представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей и зафиксируют предложения по развитию округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В ведомстве уточнили, что прием пройдет на улице Лавочкина, 12 (лицей № 12), для оформления обращения жителям нужно взять с собой паспорт. Им будут доступны консультации по вопросам ЖКХ, безопасности, социального обеспечения, здравоохранения, предпринимательства.

«Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.