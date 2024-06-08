Жителям Павловского Посада предложили посетить выставку «Цветочная рапсодия»

Автором всех работ, которые выставлены в холле Центральной библиотеки, выступила 68-летняя Любовь Гудошникова, жительница Павлово-Посадского городского округа. Она с детства любила шить и вязать, словом, делать различные вещи своими руками. Девятнадцать лет назад мастерица стала руководителем кружка по рукоделию в Доме культуры, а затем и вовсе создала и возглавила Театр моды «Любава».

Первая выставка работ Гудошниковой состоялась еще 8 лет назад. Вторая экспозиция под названием «Судьбы моей простое полотно» открылась в год 65-летия женщины. На ней продемонстрировали вышитые картины, а также различные предметы, связанные крючком: шали, воротнички, салфетки и даже скатерти. Все это дама связала на досуге во время пандемии, когда свободного времени было вдоволь. Помимо этого ее работы выставлялись в ряде населенных пунктов: в Электростали, поселке Большие Дворы, селе Буньково. Все это время они находили широкий отклик у зрителя.

Даже выйдя на пенсию, Любовь Гудошникова не успокоилась и продолжила работать. Сейчас она трудится в выставочном зале «Дом Широкова», где занимается любимым для нее делом. И вот теперь очередную выставку ее работ с летним названием «Цветочная рапсодия» предлагает на протяжении всего июня Центральная библиотека Павловского Посада. В ее холле выставлено большое количество прекрасных вещей, таких как букеты, картины, броши и многое другое. При этом за входной билет платить не придется, выставка совершенно бесплатна для ее посетителей.