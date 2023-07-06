Жителям Перми обещают зарплату в 3000 долларов за работу в Израиле

Кто не мечтает о «сладкой», беззаботной жизни? Как сообщает URA.RU , пермяки и жители Пермского края могут получить такую возможность, если оставят отклик на одном из сайтов объявлений и поиска работы.

За устройство на кондитерскую фабрику работодатель обязывается выплачивать от 2500 долларов ежемесячно. И ведь это – почти 230 000 рублей по сегодняшним меркам. Откуда такая невиданная щедрость? Все дело в том, что работать придется заграницей. А конкретно – в Израиле.

Все фабрики расположены в разных городах страны. В обязанности входит изготовление сладостей, их упаковка и фасовка. При этом работодатель поможет с въездом, оформлением разрешений и поиском жилья в стране. Однако расходы на проживание и перелет откликнувшийся должен оплатить из своего кармана. Помимо зарплаты есть еще несколько плюсов – это бесплатное трехразовое питание во время смены, минимальный опыт работы и необязательное владение иностранными языками.