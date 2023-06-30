Жителям Перми рассказали о том, как ухаживать за лицом во время жары

Как оказалось, недостаточно просто умываться, когда приходишь с улицы домой. На лице за весь день оседает много пыли, особенно в жаркое и сухое лето. Из-за это кожа теряет свой здоровый вид, появляется много черных точек, закупориваются поры и роговой слой становится толще.

Чтобы это предотвратить, стоит хотя бы раз побывать на гигиенической чистке лица. К слову, она пользуется популярностью не только у подростков. Взрослым такая процедура также не помешает. Для каждого вида кожи есть разные способы чистки, например, ультразвуковая, атравматическая, механическая или комбинированная.

А чтобы поддерживать красоту, гладкость и сияние, стоит обратить свое внимание на летние пилинги, которые не вызывают шелушения.