Жителям Подмосковья дали советы, которые помогут распознать обман в сфере мобильной связи

«Преступники звонят людям от лица операторов связи и предлагают подключить мобильный тариф с большой скидкой. Они уверяют, что он будет продлеваться автоматически каждые два месяца. Далее мошенники стараются перевести человека на общение в мессенджерах», — говорится в сообщении.

Мошенники предлагают жертвам оплатить тариф сразу за два месяца, однако, так пользователи только теряют свои средства. Гражданам напомнили, что любую информацию о тарифах следует проверять на официальных сайтах операторов связи. Помимо этого, для защиты от мошенников важно никому не сообщать свои персональные данные по телефону и не переводить денежные средства на подозрительные счета. Узнать другие подробности о кибербезопасности можно в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.