Жителям Подмосковья дали советы, которые помогут спастись от осенней хандры

Осенью организм начинает глобальную перестройку, в этот период он тратит больше ресурсов на борьбу с вирусами и инфекциями, и на человека может напасть тоска и усталость. О том, как справиться с сезонной апатией, рассказала врач приемного отделения Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова Евгения Кованжи, передает Минздрав Подмосковья.

Так, прежде всего специалист советует наладить режим дня, питание, а также чаще гулять.

«Не забывать про физическую активность, растяжку, ЛФК или, например, северную ходьбу. Заниматься ей могут те, у кого нет артрита или артроза коленных или голеностопных суставов. Также эта нагрузка противопоказана людям с артрозом тазобедренных суставов», — отметила Кованжи.

При этом боли в спине, остеохондроз, грыжи позвоночника не являются противопоказанием для скандинавской ходьбы. Этот вид аэробной нагрузки, напротив, благоприятно влияет на сосуды сердца и легких и предотвращает развитие гипертонической и ишемической болезней. Для тренировок врач советует надевать теплую, свободную, непромокаемую одежду. В холодные дни стоит надевать термобелье и шапку, чтобы избежать переохлаждения.