Жителям Подмосковья дали советы, которые помогут защититься от кибербуллинга в интернете

Жителям Подмосковья стоит усилить настройки приватности в социальных сетях, чтобы защитить себя от кибербуллинга - вида агрессивного поведения в интернете, которое может проявляться в оскорбительных сообщениях, публикациях, разглашении личной информации и угрозах. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Помимо этого, пользователям стоит игнорировать провокационные сообщения и не принимать участие в конфликтах онлайн. Полученные угрозы и оскорбления можно сохранять в качестве доказательства возможного кибербуллинга. В ведомстве также призывают заботиться о своем эмоциональном состоянии и при необходимости обратиться за поддержкой к близким людям и профессиональным консультантам. Узнать подробнее о защите в интернет-пространстве можно найти в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.