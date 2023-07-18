Жителям Подмосковья доступен комплексный медицинский сервис «Цифромед»

Более трехсот семидесяти тысяч человек воспользовались электронным комплексным медицинским сервисом. Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

В настоящий момент в «Цифромед» входят площадки: «Стань мамой», «Детство», «Паллиатив» и «Онкопортал». Здесь собрана вся самая полезная и актуальная информация как для жителей региона, так и для медицинских работников.

Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что до середины августа на портале проводят опросы для, того чтобы сделать сервисы еще лучше. При этом пройти их может любой желающий буквально за пять минут. Для этого даже не потребуется авторизация.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье постоянно совершенствуются меры поддержки врачей.