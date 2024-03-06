Жителям Подмосковья доступны увеличенные пособия на детей

С января 2024 года был увеличен размер ряда детских пособий, которые осуществляет Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области. Это касается тех пособий, которые зависят от величины регионального прожиточного минимума.

Как рассказали в пресс-службе Социального фонда России по Москве и Московской области, в нашем регионе размер единого пособия на детей колеблется от 50 до 100% детского прожиточного минимума, для беременных — от 50 до 100%

В 2024 году он составляет для беременных: 9 971 рубль (50% прожиточного минимума трудоспособного населения, 14 975 рублей (75%) и 19 943 рубля (100%).

Для детей пособия составляют: 8 873 рубля (50% детского прожиточного минимума), 13 310 рублей (75%), 17 747 рублей (100%).

В соответствии с законодательством единое пособие в столице осуществляется органами социальной защиты населения.

«Напоминаем, что единое пособие назначается исходя из комплексной оценки нуждаемости семьи. В новом году среднедушевой доход не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, то есть 18 296 рублей на одного члена семьи», – пояснили в пресс-службе Социального фонда России по Москве и Московской области.

Отделение СФР также осуществляет ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, который родился c 1 января 2018 года до 1 января 2023 года. С 2024 года размер этого пособия был увеличен и теперь составляет в Московской области — 17 747 рублей.

Право получать данную выплату есть у семей, среднедушевой доход на каждого члена семьи в которых не превышает двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения.

Выплата из средств материнского капитала стала больше, поскольку ее размер также зависит от прожиточного минимума на ребенка в регионе. С января он составляет в Московской области — 17 747 рублей.

«Обращаем внимание, что для назначения данной выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения. Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам регионального Отделения СФР», – отметили в пресс-службе Социального фонда России по Москве и Московской области.