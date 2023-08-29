Жителям Подмосковья напомнили, как перевозить животных в автобусах

В компании «Мострансавто» напомнили жителям Подмосковья, как перевозить домашних животных в автобусах. Для некоторых питомцев проезд может быть бесплатным – это собаки карликовых пород и собаки-поводыри.

Питомцев остальных категорий разрешается перевозить в клетках или переносках. Собаки в салоне автобуса должны быть в наморднике и на поводке.

Габариты клеток или контейнеров с животными в сумме не должны превышать 120 сантиметров.

Стоимость проезда питомца по городу и в пригороде на расстояние до 25 километров составляет 45 рублей. Если поездка совершается в пригороде на расстояние от 25 и до 50 километров, потребуется заплатить 90 рублей, от 50 километров – 135 рублей.