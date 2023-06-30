Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки сезонного спортинвентаря в преддверии выходных

Приближаются выходные, а значит многие граждане будут планировать поездки на свежий воздух. В связи с этим компания Мострансавто и областной Минтранс напомнили любителям активного отдыха о правилах перевозки сезонного спортивного снаряжения и средств индивидуальной мобильности (СИМ) в автобусах.

«Мы понимаем, что летом многие наши пассажиры предпочитают проводить время на свежем воздухе всей семьей, занимаясь спортом и различными видами активного отдыха. Предлагаем вспомнить правила перевозки спортинвентаря, чтобы жители и гости Подмосковья могли наслаждаться комфортной и спокойной поездкой в автобусах предприятия», — сказали в компании.

Так, граждане могут перевозить спортинвентарь бесплатно, если его габариты не превышают 120 сантиметров. Это могут быть роликовые коньки, скейтборды, моноколеса и так далее. За более крупный инвентарь нужно будет доплатить согласно тарифу на провоз ручной клади. Стоимость будет зависеть от расстояния поездки. В сообщении также напомним, что пассажиры, которые провозят спортинвентарь, не должны пачкать салон транспортного средства и одежду других пассажиров.