Жителям Подмосковья напомнили о преимуществах национального мессенджера MAX. Бета-версию цифровой платформы запустил VK в марте этого года.

С помощью сервиса можно общаться в мессенджере, совершать голосовые и видеозвонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт.

Также в мессенджер встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система. В нем можно оформить цифровой ID, использовать сервис для подписания документов через «Госключ», входить с его помощью в «Госуслуги».

По последним данным, в приложении зарегистрировались более 45 млн человек. Официальные каналы в мессенджере завели многие представители федеральной и региональной власти, в том числе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.