Жителям Подмосковья напомнили о противопоказаниях для сдачи крови

В Московском областном центре крови напомнили жителям о противопоказаниях для сдачи крови. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

В числе таких противопоказаний — значения веса и индекса массы тела. По словам врачей, чтобы сдать кровь без ущерба для своего организма, нужно иметь ее достаточное количество.

Тем не менее, это не означает, что чем больше вес у донора, тем лучше. Для донации крови важно подходить по индексу массы тела.

«Для допуска к донации индекс массы тела должен составлять от 18,5 до 40,0», - рассказали в областном центре крови.

Сдать кровь можно в любой день недели с восьми часов утра до часа дня в областном центре крови или его обособленных структурных подразделениях. Для этого потребуется взять с собой паспорт, СНИЛС и временную регистрацию (при отсутствии постоянной).