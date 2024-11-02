Жителям Подмосковья напомнили о реализации проекта «Мы вместе»

Цель проекта — продвижение и популяризация идей и ценностей добровольчества (волонтерства), вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, повышение социальной активности граждан посредством вовлечения в реализуемые программы (проекты) и мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации.

Ранее в Подмосковье в рамках празднования Дня волонтера вручили награды самым активным добровольцам. В мероприятии приняли участие более ста человек.