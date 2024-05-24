Жителям Подмосковья напомнили о скором начале пляжного сезона

До начала пляжного сезона в Подмосковье осталась неделя, на данный момент в регионе завершаются подготовительные работах на пляжных зонах отдыха. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что в число самых популярных пляжей в регионе входят пляж на озере Сенеж в Солнечногорске, Волкуша в Лыткарино, Солнечный берег в Талдомском округе и другие. В этом пляжном сезоне в Подмосковье будут работать более 200 пляжей с песчаным и смешанным покрытием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.