Жителям Подмосковья напомнили о важности поддержания нормального уровня сахара в крови

В Министерстве здравоохранения Московской области напомнили жителям Подмосковья о важности поддержания нормального уровня сахара в крови. О последствиях отсутствия такого контроля рассказал эндокринолог Волоколамской больницы Александр Кузнецов.

Основной тип сахара в крови — это глюкоза. Она является основным источником энергии для клеток организма. Если в клетки поступает недостаточно глюкозы, человек чувствует слабость, усталость, снижение когнитивных функций.

Если же уровень сахара слишком высок, это может привести к осложнениям у людей с диабетом. В их числе — повреждение сосудов и нервов, проблемы с глазами, почками и сердцем.

«Высокий уровень сахара в крови связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечный приступ и инсульт», - подчеркнул врач.

Постоянно высокий или низкий уровень сахара в крови может вызвать такие симптомы, как чрезмерная жажда, головные боли, раздражительность, замедленное заживление ран. Контроль уровня сахара в крови помогает регулировать аппетит и способствует поддержанию здорового веса тела.