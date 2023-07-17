Жителям Подмосковья напомнили о возможности дистанционного голосования на выборах

В Избиркоме Московской области напомнили жителям о том, что в текущем году в регионе в период выборов впервые будет действовать система дистанционного электронного голосования.

Проголосовать дистанционно с помощью электронного устройства могут все жители области, которые обладают активным избирательным правом и имеют действующую подтвержденную учетную запись на сайте Госуслуг.

Для этого нужно зайти на сайт Госуслуг и подать заявление об участии. Сделать это можно в период с двадцать четвертого июля по четвертое сентября. После этого во время выборов нужно будет снова зайти на сайт и отдать голос за кандидата. При выборе дистанционного голосования приходить на избирательный участок не нужно.

В случае изменения планов можно отозвать заявление на участие в дистанционном голосовании. Сделать это можно будет до 23:59 четвертого сентября. Если заявление не будет отозвано, то избиратель не сможет проголосовать на участке – отдать свой голос он сможет только дистанционно.