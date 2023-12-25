Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить бесплатную юридическую помощь

В России заработала информационная система «Правовая помощь». Она направлена на повышение качества, эффективности и доступности оказания бесплатной юридической помощи населению.

Подмосковье вошло в десятку субъектов страны, ставших участниками пилотного проекта, сообщила пресс-служба областного министерства государственного управления, ИТ и связи.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время с использованием информационной системы «Правовая помощь» бесплатную юридическую помощь получили уже свыше сорока четырех тысяч россиян, что составляет шестьдесят процентов от общего объема бесплатной юрпомощи в регионах — участниках эксперимента в прошлом году.

Один из основных компонентов системы «Правовая помощь» — портал ВПРАВЕ.РФ. Там можно ознакомиться с актуальной информацией по вопросам защиты прав и законных интересов граждан.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев выступил на открытии обучающего семинара для членов правительства региона и глав округов.