В мастерской управления «Сенеж» открылся обучающий семинар для членов правительства Подмосковья

В мастерской управления «Сенеж» открылся обучающий семинар для членов правительства Московской области и глав округов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на мероприятие приглашены авторитетные ученые, чьи идеи и исследования по вопросам экономики представляют особый интерес для руководителей.

Семинар состоит из двух частей — теоретической и практической. Лекции участникам прочитали профессора МГУ — декан экономического факультета, доктор экономических наук Александр Аузан и профессор кафедры экономической и социальной географии России Наталья Зубаревич.

Вторая часть семинара посвящена трансформации — поиску умного и нового, а также умению его внедрять, подчеркнул губернатор.

«Мы завершаем год, он был очень насыщенным. Реализация наших программ имеет большое значение для качества жизни региона и страны в целом. Приятно, что Московскую область часто называют новаторской территорией, но это возможно только тогда, когда процесс внедрения не прекращается», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В практической части семинара участникам предложат десять кейсов по приоритетным отраслевым направлениям. Речь идет в том числе о здравоохранении, ЖКХ, образовании и транспорте. Задача участников — предложить наиболее умные решения.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом онлайн-сервисе для предпринимателей.