Жителям Подмосковья напомнили о возможности записаться на вакцинацию от COVID-19 через «Добродел»

Жители Московской области могут записаться на вакцинацию от COVID-19 через новое приложение «Добродел» (с логотипом «Уточка»). Об этом сообщили в областном Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.

В ведомстве уточнили, что для этого нужно перейти в раздел «Услуги» — «Записаться на прием» — «Записаться к врачу» — «Вакцинация от COVID-19». После этого достаточно выбрать удобное место, дату и время. Отметим, что скачать приложение можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.