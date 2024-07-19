Жителям Подмосковья напомнили о вреде вейпов

«Если раньше мы говорили исключительно о вреде для организма именно из-за самого процесса курения и воздействия на внутренние органы, то теперь добавляем, что электронные устройства могут и покалечить из-за других причин, например, взорвавшись во рту», - отметил врач.

По его словам, подобное может произойти, если устройство некачественно собрано.

Помимо этого, в СМИ сообщалось о случае «сворачивания» легкого у одной из любительниц вейпов. Холдин рассказал, что причиной могло стать бесконтрольное курение.

«А такое, увы, случается часто — ведь многие думают, будто электронные устройства не такие вредные, как обычные сигареты», - сказал специалист.

По последним данным, у курильщиков вейпов в организме накапливаются токсичные металлы. В ходе исследования было установлено, что у молодых людей, которые курят вейпы как минимум восемь раз в день, в организме содержится на 30% больше свинца и на 50% больше урана, чем у некурящих сверстников.