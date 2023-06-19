Жителям Подмосковья напомнили о Всероссийском онлайн-марафоне, который проводится в поддержку участников СВО

В честь празднования Дня России по всей стране стартовал онлайн-марафон в поддержку участников спецоперации на исполнение музыкальной композиции «Да здравствует Россия!». Жители Подмосковья также могут принять в нем участие, сообщили в российском Минобороны.

В сообщении ведомства уточнили, что принять участие могут самодеятельные и профессиональные музыкальные коллективы, исполнители из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Подать заявку можно здесь.

Одна из участниц мероприятия — Лилия Замулина (также принимала участие в проекте «Голос» на Первом канале) уже записала видеоклип и направила его организаторам марафона. Свои видеоклипы сняли также Родион Газманов, группа Фабрика, Сергей Войтенко и Александра Круглова.

Результаты станут известны в конце этой недели, всем участниками онлайн-марафона выдадут именной сертификат. При этом 10 лучших исполнителей композиции будут приглашены для участия в концертных и телевизионных мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Великого Отечества сыны» и на обзорную экскурсию в Музейно-храмовый комплекс ВС России.

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