Жителям Подмосковья напомнили об опасности отравления ядовитыми грибами

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям региона об опасности отравления ядовитыми грибами. Многие из них внешне похожи на съедобные.

Отравление грибами может привести к летальному исходу. В особенности опасно отравление бледной поганкой — ее легко спутать с сыроежкой или шампиньоном.

Симптомы отравления — боли в животе, рвота, диарея, слабость, судороги. В случае возникновения подобных симптомов следует как можно скорее вызвать врачей. До их прибытия нужно промыть отравившемуся желудок, дать ему обильное питье и активированный уголь.

Во время сбора грибов следует быть предельно внимательным. При малейших сомнениях в съедобности найденного гриба лучше воспользоваться специальным определителем или вообще его не срезать.