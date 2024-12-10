Жителям Подмосковья объяснили, почему женщины решаются на детоубийство
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Женщины могут решиться на убийство своих детей из-за изменений в психическом состоянии, материального положения, отношений в семье или других факторов. Об этом REGIONS рассказал психолог Михаил Орлов.
По его словам, это может заставить их избавиться как от нежелательной беременности, так и от уже родившегося ребенка. Эксперт отметил, что иногда мать может решиться на такой поступок в состоянии аффекта.
Психолог отметил, что «материнское поведение» может формироваться не у всех женщин, на это могут повлиять воспитание, общество, культура и круг общения.
Ранее сообщалось, что многодетная жительница Ногинска спровоцировала у себя выкидыш после того, как забеременела от любовника. Подробнее об этом — в материале REGIONS.