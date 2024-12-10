Жителям Подмосковья объяснили, почему женщины решаются на детоубийство

Женщины могут решиться на убийство своих детей из-за изменений в психическом состоянии, материального положения, отношений в семье или других факторов. Об этом REGIONS рассказал психолог Михаил Орлов.

По его словам, это может заставить их избавиться как от нежелательной беременности, так и от уже родившегося ребенка. Эксперт отметил, что иногда мать может решиться на такой поступок в состоянии аффекта.

Психолог отметил, что «материнское поведение» может формироваться не у всех женщин, на это могут повлиять воспитание, общество, культура и круг общения.

Ранее сообщалось, что многодетная жительница Ногинска спровоцировала у себя выкидыш после того, как забеременела от любовника. Подробнее об этом — в материале REGIONS.