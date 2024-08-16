Жителям Подмосковья пообещали резкое потепление в выходные
Синоптик Позднякова: в Подмосковье в выходные потеплеет до 28 градусов
Фото: [медиасток.рф]
Уже в эти выходные в Московскую область вернется теплая погода, рассказала синоптик Татьяна Позднякова в беседе с REGIONS.
Тепло в столичный регион принесет атлантический циклон. Воздух прогреется до 28 градусов тепла днем и до 17 градусов — ночью.
Что касается осадков, то на юге региона они маловероятны, а вот на севере и северо-западе области могут пройти кратковременные дожди, добавила метеоролог.
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