Жителям Подмосковья пообещали резкое потепление в выходные

Синоптик Позднякова: в Подмосковье в выходные потеплеет до 28 градусов

Общество
медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Уже в эти выходные в Московскую область вернется теплая погода, рассказала синоптик Татьяна Позднякова в беседе с REGIONS.

Тепло в столичный регион принесет атлантический циклон. Воздух прогреется до 28 градусов тепла днем и до 17 градусов — ночью.

Что касается осадков, то на юге региона они маловероятны, а вот на севере и северо-западе области могут пройти кратковременные дожди, добавила метеоролог.

Ранее травматолог Александр Григорьев напомнил о мерах предосторожности при купании в водоемах.

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