Жителям Подмосковья пообещали резкое потепление в выходные

Уже в эти выходные в Московскую область вернется теплая погода, рассказала синоптик Татьяна Позднякова в беседе с REGIONS .

Тепло в столичный регион принесет атлантический циклон. Воздух прогреется до 28 градусов тепла днем и до 17 градусов — ночью.

Что касается осадков, то на юге региона они маловероятны, а вот на севере и северо-западе области могут пройти кратковременные дожди, добавила метеоролог.

Ранее травматолог Александр Григорьев напомнил о мерах предосторожности при купании в водоемах.