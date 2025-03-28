Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в конкурсе «Моя страна — моя Россия»

В Москве стартовал новый сезон Всероссийского конкурса авторских проектов и инициатив, направленных на социально-экономическое развитие российских регионов, городов и сел, «Моя страна — моя Россия».

Подать заявку на участие можно до 11 мая на сайте проекта. Финальные мероприятия конкурса пройдут 21 июня в рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума.

В рамках конкурса предусмотрено 14 номинаций: «Моя семья: преемственность, ценности и смысл», «Моя многонациональная Россия», «Моя гордость», «Моя малая родина (мой город, мое село)», «Моя педагогическая инициатива», «Мое здоровье», «Экология моей страны», «Моя гостеприимная Россия», «Интеллектуальная собственность моей страны», «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», «Большая технологическая разведка моей страны», «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии», «Транспорт. Пути сообщения моей страны». Также в рамках специальной номинации «Нити моей родословной» приглашаются дети в возрасте до 13 лет с инициативами и проектами по укреплению.

В этом году для финалистов основной возрастной категории от 18 до 35 лет запланирован просветительский интенсив «Управление проектами и развитие территорий» в Центре знаний «Машук», а для подростков от 14 до 17 лет предусмотрено обучение в Междисциплинарной проектной школе «Моя страна — моя Россия» в ВДЦ «Океан».

Также состоится форум, который объединит активную молодежь, историков, педагогов, представителей общественных организаций и органов власти для создания новых форм исторического просвещения и стимулирования интереса к изучению прошлого.