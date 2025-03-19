Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в конкурсе наставников «Быть, а не казаться»

Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться». Его проводит Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Федерального агентства по делам молодежи.

Цель конкурса — совершенствование механизмов патриотического воспитания, направленных на развитие сферы наставничества.

Конкурс организуется совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» и АНО дополнительного профессионального образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» при поддержке Министерства просвещения РФ и Российского общества «Знание».

В конкурсе могут принять участие граждане РФ в возрасте от 16 лет. Регистрация открыта на платформе бытьнаставником.рф.

По итогам проведения конкурса будут определены 100 победителей, которые примут участие в реализации значимых мероприятий в социальной сфере, в том числе смогут реализовать собственные проекты.