Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в конкурсе «Женщины за сохранение традиций»

Национальный центр исторической памяти при президенте РФ и Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации проводят международный конкурс «Женщины за сохранение традиций».

Целью конкурса является сохранение и продолжение традиций как фундаментальной мировоззренческой позиции во всех сферах жизни.

В рамках конкурса участники размещают в социальной сети «ВКонтакте» пост с рассказом о традициях, которые есть в их семьях, трудовых коллективах и организациях. Пост необходимо сопроводить фото и/или видео, а также обязательным хештегом #ЖенщиныЗаСохранениеТрадиций.

Конкурс продлится до 30 сентября. Партнером конкурса выступает программа Росмолодежи АНО «Больше, чем путешествие», которая подготовила для каждого победителя специальный приз — уникальную поездку по России.

Награждение победителей состоится на Международном форуме «Женщины за сохранение традиций», который пройдет в Москве в ноябре.