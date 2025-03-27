Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в конкурсе журналистских работ на тему аутизма

Журналистов региональных и местных СМИ пригласили принять участие в межрегиональном журналистском проекте «Ранняя диагностика аутизма». Его проводят Фонд Андрея Первозванного и Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» при поддержке аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Задачи конкурса — рассказать истории родителей, которые обнаружили признаки РАС у своих детей; представить объяснения экспертов необходимости ранней диагностики РАС; объяснить последовательность действий, которые помогут не пропустить появляющиеся признаки возможного РАС; проинформировать о доступной помощи специалистов.

Для участия в проекте необходимо опубликовать до 4 апреля 2025 года журналистский материал о ранней диагностике РАС. В материалах просят упомянуть межрегиональный журналистский проект «Ранняя диагностика аутизма» Фонда Андрея Первозванного и Центра «Наш солнечный мир».

После этого нужно будет заполнить анкету участника проекта и привести в ней ссылку на опубликованный материал.

Авторы 20 лучших работ получат премии в размере 15 тыс. руб. (до вычета налога).

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте фонда.