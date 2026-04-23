Жителям Подмосковья предложили принять участие в проекте «История семьи — история страны»

В преддверии Дня Победы стартует проект «История семьи — история страны». Проект реализуется Автономной некоммерческой организацией «Комитет семей воинов Отечества» совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».

«История семьи — история страны» — это возможность через личные судьбы, семейную память и живую сопричастность ещё раз напомнить о том, что подвиг защитников Отечества навсегда остаётся частью общего национального наследия», - подчеркнула руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

В рамках проекта предлагается разместить в своем рабочем пространстве персонализированную информационную табличку. Помимо имени и должности, на ней нужно указать сведения о родном Герое — участнике Великой Отечественной войны и/или специальной военной операции.

Фотографией установленной таблички можно поделиться в своих социальных сетях с хэштегом #ИсторияСемьиИсторияСтраны.

Шаблон для изготовления таблички и дополнительную информацию по акции можно получить в штабе Комитета семей воинов Отечества.