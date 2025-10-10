Жителям Подмосковья предложили принять участие во Всероссийском патриотическом форуме

Всероссийский патриотический форум пройдет с 7 по 10 декабря в Национальном центре «Россия». Масштабное событие объединит более 4,5 тыс. участников со всей страны и из-за рубежа для укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и развития патриотического воспитания молодежи.

Форум станет ключевой площадкой для консолидации всех патриотических сообществ страны. Его участниками станут представители образовательных организаций, руководители и активисты студенческих патриотических центров, общественных объединений, специалисты в сфере молодежной политики, участники боевых действий, активисты Движения Первых, юнармейцы, а также иностранные гости из Белоруссии, Кубы, Абхазии, Казахстана, Индии, Китая и других дружественных государств.

Основной концепцией программы станет осмысление героического прошлого и настоящего России через примеры мужества, самоотверженности и любви к Отчизне. Участники смогут отдать дань уважения защитникам Родины от эпохи Александра Невского до героев специальной военной операции.

Программа форума представлена в рамках четырех тематических направлений, посвященных великим защитникам Отечества. Отдельные треки будут организованы для студентов и международных участников.

Важным событием станет вручение Национальной премии «Патриот» 9 декабря, в День Героев Отечества.

Также запланирована насыщенная деловая и экскурсионная программы. Кроме того, на базе исторических музеев и русских домов в 70 странах мира будут организованы лекции, мастер-классы и встречи с Героями России.

Организаторами форума выступают ФГБУ «Роспатриотцентр», Росмолодежь, Российское общество «Знание», Движение Первых и ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Зарегистрироваться можно до 27 октября 2025 года здесь.